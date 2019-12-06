6 декабря. Mossovetinfo.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный за призывы к экстремистской деятельности, стал журналистом радиостанции «Эхо Москвы», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.



На своей странице в Instagram Венедиктов выложил фотографию служебного удостоверения Жукова с собственной подписью.



В пятницу, 6 декабря Кунцевским районным судом Москвы Жуков был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» сроком на 2 года.