6 декабря. Mossovetinfo.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный за призывы к экстремистской деятельности, стал журналистом радиостанции «Эхо Москвы», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
На своей странице в Instagram Венедиктов выложил фотографию служебного удостоверения Жукова с собственной подписью.
В пятницу, 6 декабря Кунцевским районным судом Москвы Жуков был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» сроком на 2 года.
15:36 Общество Егор Жуков стал журналистом радиостанции «Эхо Москвы»
15:09 Общество Оттепель ожидается в Москве в выходные, 7 и 8 декабря
14:16 Город (Москва и область) Жилые дома на месте Ховринской больницы появятся через 3-4 года - Хуснуллин
13:50 Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов получил год колонии
13:16 Город (Москва и область) Московская канатная дорога будет работать бесплатно 10 декабря
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры