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Общество     28.10.2020 12:27

Эксперты рассказали об усовершенствованном телефонном мошенничестве

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Теги:  киберпреступность  мошенники  банковские карты 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты по кибербезопасности рассказали об усовершенствованном способе телефонного мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».

Первый звонок потенциальной жертве совершает робот, который сообщает о блокировке банковской карты и просит перезвонить по определенному номеру. Человек перезванивает по указанному номеру, где ему отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка, которые пытаются получить у него данные карты.

Новый способ позволяет преступникам удешевить стоимость атаки, так как потенциальная жертва перезванивает им сама. Отмечается, что по новой схеме проходят сотни звонков в день.

Эксперты также отметили, что если ранее фальшивые кол-центры часто организовывались в тюрьмах, то теперь их начали организовывать на свободе, а иногда и за границей. Для их ликвидации необходимо международное взаимодействие.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка или на банковской карте, и выяснить, действительно ли карта была заблокирована.


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Теги: 
киберпреступность  мошенники  банковские карты 

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