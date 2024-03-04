Эксперты Роскачества зафиксировали всплеск мошенничества перед выборами Президента РФ

12 марта — Mossovetinfo.ru — Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует всплеск мошенничества перед выборами Президента РФ, мошенники рассылают фишинговые письма по почте или в мессенджерах с сообщениями о денежном вознаграждении за участие в тестировании системы электронного голосования, — сообщила ИА МОССОВЕТ пресс-служба Роскачества.



"Рассылки происходят якобы от официальных представителей Центризбиркома, а также от Госуслуг, через которые избиратели могут подать заявку на голосование с помощью ДЭГ (дистанционное электронное голосование). Избирателям предлагается за вознаграждение (от 2500 рублей и более) протестировать систему голосования на наличие технических ошибок", - отмечается в сообщении.



Эксперты предупреждают, что "для доступа к тестированию и получению денежной выплаты избирателям предлагается на поддельном сайте заполнить анкету с указанием персональных данных и банковских реквизитов, на которые будет перечислена выплата. Таким образом, нацелена подобная схема на 2 основных вида пользовательских данных: аккаунт в системе Госуслуги и данные банковской карты".



"Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо быть внимательным и знать, что подобных выплат со стороны государства не существует, как и подобного тестирования. Не раскрывайте незнакомым людям, особенно в телефонном разговоре или переписке, данные аккаунтов, коды двухфакторной аунтификации, а также данные банковской карты с CVC кодом", - рекомендует руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.



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