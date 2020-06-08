8 июня. Mossovetinfo.ru – Электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве будет проходить 6 дней до основного дня голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.



1 июля проголосовать онлайн будет уже нельзя.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Запись на электронное голосование уже открылась.