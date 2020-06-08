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Общество     08.06.2020 12:50

Электронное голосование по Конституции в Москве будет проходить шесть дней

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Теги:  электронное голосование  конституция  поправки 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве будет проходить 6 дней до основного дня голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.

1 июля проголосовать онлайн будет уже нельзя.

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Запись на электронное голосование уже открылась.


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Теги: 
электронное голосование  конституция  поправки 

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