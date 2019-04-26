26 апреля. Mossovetinfo.ru – Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, певица. Участник Великой Отечественной войны.



Элина Авраамовна Быстрицкая. Биография.



Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в еврейской семье. Отец – военный врач-инфекционист Абрам Петрович Быстрицкий. Мать - Эсфирь Исааковна Быстрицкая, работала поваром в больнице.



Во время Великой Отечественной войны Элина Быстрицкая эвакуировалась в Астрахань, где окончила курсы медсестер и с 13 лет работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале.



В 1945 году поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу, которую закончила в 1947 году. В те же годы начала заниматься художественной самодеятельностью. По настоянию отца в 1947 году поступила на филологический факультет Нежинского государственного педагогического института имени Гоголя. Через год оставила учебы в пединституте и поступила в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого на актерский иснтитут. Закончила институт в 1953 году.



С 1953 по 1956 год работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в 1956 году стала актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. С 1958 года в труппе Малого театра в котором прослужила до конца жизни.



В театре сыграла десятки ролей, в спектаклях по произведениям Лермонтова, Горького, Островского, Достоевского, Оскара Уайльда и других.



С 1950 года снимается в кино. В 1955 году по опросу читателей газеты «Советская культура» была признана лучшей актрисой года. Огромную известность и популярность принесла Быстрицкой роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон» по одноименному произведению Михаила Шолохова. С конца 60-х годов отказывалась сниматься в кино, так как считала предлагаемые роли неинтересными и недостаточно серьезными. Вернулась в кинематограф в начале 90-х, сыграв несколько эпизодических ролей.



С 1978 года занялась преподавательской деятельностью в Высшем театральном училище имени Щепкина. Также преподавала актерское мастерство в ГИТИСе.



Много выступала с концертами, в том числе сольными, исполняла романсы, народные песни, песни военных лет. Написала книги «Встречи под звездой надежды» и «Звезды на небе».



Звания



С 1966 года – Народная артистка РСФСР. С 1978 года – Народная артистка СССР. Также стала народной артисткой Грузинской, Азербайджанской и Казахской ССР.



Награды



Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Орден Октябрьской Революции

Орден Отечественной войны II степени

Орден Трудового Красного Знамени

Два ордена «Знак Почёта»

Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

Медаль Жукова

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медаль «Ветеран труда»

Медаль «В память 850-летия Москвы»

Медаль «80 лет ВЛКСМ»

Три Благодарности президента Российской Федерации за заслуги в развитии театрального искусства и за участие в предвыборной компании президента в 1996 году.

Почётная казачка, полковник казачьих войск, имеет право ношения оружия.

Лауреат многочисленных театральных премий.



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