24 августа. Mossovetinfo.ru – Адвокат Эльман Пашаев продолжит защищать Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, артист заключил с адвокатом новое соглашение, об этом сам адвокат сообщил «Интерфаксу».



Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от услуг Пашаева и решил нанять себе нового адвоката. В связи с этим суд по делу о ДТП был перенесен на 31 августа.



По мнению адвоката пострадавших Александра Добровинского, отказ Ефремова от услуг Пашаева – это просто затягивание судебного процесса.



Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.