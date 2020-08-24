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Общество     24.08.2020 16:59

Эльман Пашаев остался адвокатом Михаила Ефремова

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Теги:  Михаил Ефремов  суд  Эльман Пашаев  адвокат 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Адвокат Эльман Пашаев продолжит защищать Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, артист заключил с адвокатом новое соглашение, об этом сам адвокат сообщил «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от услуг Пашаева и решил нанять себе нового адвоката. В связи с этим суд по делу о ДТП был перенесен на 31 августа.

По мнению адвоката пострадавших Александра Добровинского, отказ Ефремова от услуг Пашаева – это просто затягивание судебного процесса.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  суд  Эльман Пашаев  адвокат 

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