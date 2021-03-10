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Общество     10.03.2021 01:58

Енгалычева предложила Зубрилину покинуть пост лидера фракции КПРФ в МГД, как не справляющемуся

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Теги:  КПРФ  Мосгордума  депутаты  Шувалова  Локтев  Енгалычева  Зубрилин 

10 марта. Mossovetinfo.ru - Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (фракция КПРФ) предложила Николаю Зубрилину покинуть пост лидера фракции КПРФ в МГД, как не способному руководить, не справляющемуся. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook в связи с решением большинства членов фракции исключить из фракции КПРФ в Мосгордуме Елену Шувалову и Дмитрия Локтева.

"Я категорически против их исключения!
Причиной считаю - слабость руководителя фракции, который не захотел, да и не смог найти общего языка с коллективом.
Не можешь руководить, не справляешься, покинь пост, а не депутатами разбрасывайся!", - заявила Е.Енгалычева.


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Теги: 
КПРФ  Мосгордума  депутаты  Шувалова  Локтев  Енгалычева  Зубрилин 

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