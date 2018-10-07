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Общество     07.10.2018 01:24

ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

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Теги:  Единая Россия  ЕР  ПДД  скорая помощь 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть вопрос о снятии ответственности с водителей скорой помощи за неумышленное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе московского отделения партии.

Координатор проекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил, что предлагается внести изменения в региональный КоАП и снять ответственность с водителей скорой помощи и других экстренных служб и с юридических лиц, которые владеют данными машинами.

В московском отделении «Единой России» идею в целом поддержали.


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Теги: 
Единая Россия  ЕР  ПДД  скорая помощь 

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