7 октября. Mossovetinfo.ru – Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть вопрос о снятии ответственности с водителей скорой помощи за неумышленное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе московского отделения партии.
Координатор проекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил, что предлагается внести изменения в региональный КоАП и снять ответственность с водителей скорой помощи и других экстренных служб и с юридических лиц, которые владеют данными машинами.
В московском отделении «Единой России» идею в целом поддержали.
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