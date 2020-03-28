19:36 Общество Еще 10 человек вылечились от коронавируса в Москве
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
12:08 Происшествия В Подмосковье зафиксировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом
11:53 Происшествия В Москве зафиксировали еще 114 случаев заражения коронавирусом
11:52 Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений