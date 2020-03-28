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Общество     28.03.2020 19:36

Еще 10 человек вылечились от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Еще 10 человек вылечились в Москве от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, число вылечившихся от коронавируса в столице выросло до 28.

По последним данным, В России коронавирусом заболели 1264 человека, из них 817 – в Москве.

В рамках борьбы с распространением инфекции в столице с 28 марта начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус 

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