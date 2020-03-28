28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с субботы, 28 марта, вводятся дополнительные ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.
Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских).
Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны.
Центры государственных услуг «Мои документы» также изменили формат работы. В режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.
В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.
Ранее Собянин своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты.
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