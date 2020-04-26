Другие материалы
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Общество
28.04.2020, 10:24
Еще 606 человек вылечились в Москве от коронавируса
28 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 606 человек, сообщает оперативный штаб Москвы. В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились уже 4...
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Общество
27.04.2020, 20:41
Робот поможет москвичам получить цифровой пропуск с помощью СМС
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Получить цифровой пропуск с помощью СМС поможет робот. Об этом сообщает mos.ru. Для этого нужно позвонить по номеру: +7 (495) 777-77-77 и ответить на вопросы...
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Общество
26.04.2020, 21:26
В Москве за сутки от коронавируса умер 31 человек
26 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончался еще 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице от коронавируса...