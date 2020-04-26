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Общество     28.04.2020 10:24

Еще 606 человек вылечились в Москве от коронавируса

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Теги:  коронавирус  статистика 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 606 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились уже 4130 человек. Скончались 479 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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