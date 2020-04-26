Общество 28.04.2020, 10:24 Еще 606 человек вылечились в Москве от коронавируса

28 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 606 человек, сообщает оперативный штаб Москвы. В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились уже 4...

Общество 27.04.2020, 20:41 Робот поможет москвичам получить цифровой пропуск с помощью СМС

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Получить цифровой пропуск с помощью СМС поможет робот. Об этом сообщает mos.ru. Для этого нужно позвонить по номеру: +7 (495) 777-77-77 и ответить на вопросы...