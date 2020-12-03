3 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве 6 849 человек вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, сообщается, что в результате заражения за сутки в Москве скончались 73 человека.



С начала пандемии в Москве от коронавируса вылечились 471 833 человека. Скончались в результате заболевания 9 126 человек



Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. В среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин дал поручение к концу следующей недели начать в России массовую вакцинацию от коронавируса.