Другие материалы
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Общество
19.05.2020, 08:03
Еще 71 человек умер от коронавируса в Москве
19 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице от коронавируса скончались уже 1651. По последним офиц...
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Общество
17.05.2020, 09:34
Заявление «Архнадзора» о ситуации с Наполеоновским театром
17 мая, Mossovetinfo/ru - Общественное движение «Архнадзор» намерено всеми силами противостоять вандализму по адресу: Большая Никитская, 26/2 и распространило заявление о ситуации вокруг Наполео...
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Общество
16.05.2020, 23:06
Более 1,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве
16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице скончались 1503 человека. По данным на утро 16 мая, в...