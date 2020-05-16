Общество 19.05.2020, 08:03 Еще 71 человек умер от коронавируса в Москве

19 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице от коронавируса скончались уже 1651. По последним офиц...

Общество 17.05.2020, 09:34 Заявление «Архнадзора» о ситуации с Наполеоновским театром

17 мая, Mossovetinfo/ru - Общественное движение «Архнадзор» намерено всеми силами противостоять вандализму по адресу: Большая Никитская, 26/2 и распространило заявление о ситуации вокруг Наполео...