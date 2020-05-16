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Общество     19.05.2020 08:03

Еще 71 человек умер от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус 

19 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице от коронавируса скончались уже 1651.

По последним официальным данным, в Москве выявлено 146 062 случая заболевания. Вылечились 28 913 человек.

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Теги: 
коронавирус 

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