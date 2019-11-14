14 ноября. Mossovetinfo.ru – В четырех районах Москвы прошли публичные слушания по программе реновации. Проекты планировки кварталов по программе реновации обсудили в районах Дмитровский, Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское.



В течение семи дней со дня собрания (12 ноября) жители письменно могут направлять свои предложения в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.