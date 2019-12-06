Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     06.12.2019 19:33

Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  болельщики  фанаты  РПЛ  чемпионат России по футболу  спорт 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики многих команд российской футбольной премьер-лиги откликнулись на призыв фанатов «Спартака» покинуть трибуны стадионов во время матче 19-го тура чемпионата России в знак протеста против массовых задержаний болельщиков.

Как стало известно ИА «Моссовет», в акции уже точно примут участие болельщики «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Арсенала», «Крыльев Советов», «Урала» и «Рубина». Первые два матча тура идут в эти минуты: в Санкт-Петербурге «Зенит» принимает «Динамо», а «Арсенал» в Туле играет с «Локомотивом».

Десятки болельщиков «Спартака» были задержаны в выходные в Санкт-Петербурге до и после матча с «Зенитом». Большинство задержанных оштрафовали, а три человека были арестованы на 15 суток. Позже срок был сокращен до 7 суток. Кроме того, заводящему фанатов «Спартака» запретили ходить на футбол в течение полутора лет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  болельщики  фанаты  РПЛ  чемпионат России по футболу  спорт 

Возврат к списку

Лента новостей

19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

16:49 Город (Москва и область) Голосование, посвященное акции «Елочный круговорот», началось в «Активном гражданине»

15:36 Общество Егор Жуков стал журналистом радиостанции «Эхо Москвы»

15:09 Общество Оттепель ожидается в Москве в выходные, 7 и 8 декабря

14:16 Город (Москва и область) Жилые дома на месте Ховринской больницы появятся через 3-4 года - Хуснуллин

Актуальные материалы

19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru