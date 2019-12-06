6 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики многих команд российской футбольной премьер-лиги откликнулись на призыв фанатов «Спартака» покинуть трибуны стадионов во время матче 19-го тура чемпионата России в знак протеста против массовых задержаний болельщиков.



Как стало известно ИА «Моссовет», в акции уже точно примут участие болельщики «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Арсенала», «Крыльев Советов», «Урала» и «Рубина». Первые два матча тура идут в эти минуты: в Санкт-Петербурге «Зенит» принимает «Динамо», а «Арсенал» в Туле играет с «Локомотивом».

Десятки болельщиков «Спартака» были задержаны в выходные в Санкт-Петербурге до и после матча с «Зенитом». Большинство задержанных оштрафовали, а три человека были арестованы на 15 суток. Позже срок был сокращен до 7 суток. Кроме того, заводящему фанатов «Спартака» запретили ходить на футбол в течение полутора лет.