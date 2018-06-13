13 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральное бюро партии «Яблоко» 15 июня проведет заседание, на котором обсудит участие партии в выборах мэра Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.
Ранее сообщалось, что на конференции московского отделения партии, участники не смогли выдвинуть кандидатуру на пост мэра Москвы.
Исполком федерального бюро «Яблока» предлагает выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы на общем собрании московского отделения, но с обязательным условием регистрации в отделении всех вновь вступивших членов.
На московских праймериз партии победил глава муниципального округа «Тверской» Яков Якубович, однако он снял свою кандидатуру в пользу Сергея Митрохина. В свою очередь, исполком федерального бюро «Яблока» отказал Митрохину в выдвижении, предложив выдвинуть кандидатом главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову.
Выборы мэра Москвы пройдут в Едины день голосования 9 сентября. В настоящее время документы для выдвижения своих кандидатур на пост мэра столицы подали семь человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
14:25 В мире Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Мексика и Канада
13:53 Общество Федеральное бюро «Яблока» 15 июня обсудит участие партии выборах мэра Москвы
13:14 Город (Москва и область) Потепление до 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе
12:57 Город (Москва и область) Два купеческих дома в Таганском районе выставлены на торги
12:04 В России Путин: туристы должны захотеть вернуться в Россию после ЧМ-2018
09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018
22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве
22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве
08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group
09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос