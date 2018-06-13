13 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральное бюро партии «Яблоко» 15 июня проведет заседание, на котором обсудит участие партии в выборах мэра Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.



Ранее сообщалось, что на конференции московского отделения партии, участники не смогли выдвинуть кандидатуру на пост мэра Москвы.



Исполком федерального бюро «Яблока» предлагает выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы на общем собрании московского отделения, но с обязательным условием регистрации в отделении всех вновь вступивших членов.



На московских праймериз партии победил глава муниципального округа «Тверской» Яков Якубович, однако он снял свою кандидатуру в пользу Сергея Митрохина. В свою очередь, исполком федерального бюро «Яблока» отказал Митрохину в выдвижении, предложив выдвинуть кандидатом главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову.



Выборы мэра Москвы пройдут в Едины день голосования 9 сентября. В настоящее время документы для выдвижения своих кандидатур на пост мэра столицы подали семь человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.