27 мая. Mossovetinfo.ru – Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 31 мая по 3 июня. Об этом сообщили организаторы фестиваля.



За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы.



Фестиваль завершится 6 июня, в день рождения Пушкина, на Пушкинской площади.