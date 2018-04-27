27 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартует в Москве 27 апреля и продлится до 9 мая.



Как сообщили ИА «Моссовет» в оргкомитет цикла уличных фестивалей «Московские сезоны», на площадках фестиваля установили около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов.



«Московская весна A Cappella» – музыкальный праздник и конкурс исполнителей а капелла, на который в российскую столицу приехали лучшие певцы и вокальные коллективы со всего мира.



Площадки Москвы украсят интерактивные арт-объекты, многие из которых совместят функции музыкальных.