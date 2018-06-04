4 июня. Mossovetinfo.ru – Более двух миллионов человек посетили фестиваль «Рыбная неделя» в Москве. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



Фестиваль проходил с 17 до 27 мая. Москвичи и гости столицы выбирали рыбу и морепродукты, пробовали необычные рыбные блюда, смотрели спектакли и гастрономические шоу, а также участвовали в творческих программах на любой вкус.



Всего посетители фестиваля приобрели более 144 тонн рыбы, 71 тысячу банок консервов и 5,5 тысячи устриц.