30 августа. Mossovetinfo.ru – Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» откроется в Москве в четверг, 30 августа.



В рамках фестиваля пройдут 1150 мастер-классов, посвященных ботанике, флористике, дизайну и кулинарии. Также подготовлен цикл из 50 бесплатных экскурсий по столичным паркам и природным ландшафтам, пройдут 280 концертов. В рамках торговой части фестиваля 40 российских регионов представят гостям свои традиционные лакомства: десерты, меды, варенья, мороженное, ягоды и фрукты. Кроме того, посетители фестиваля смогут приобрести рассаду и семена, комнатные растения, а также подарки с цветочным орнаментом.



Фестиваль продлится до 9 сентября и станет частью празднования Дня города, который отметят в Москве 8 и 9 сентября.