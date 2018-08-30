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Общество     30.08.2018 09:30

Фестиваль «Цветочный джем» открывается в Москве 30 августа

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Теги:  фестивали  Цветочный джем 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» откроется в Москве в четверг, 30 августа.

В рамках фестиваля пройдут 1150 мастер-классов, посвященных ботанике, флористике, дизайну и кулинарии. Также подготовлен цикл из 50 бесплатных экскурсий по столичным паркам и природным ландшафтам, пройдут 280 концертов. В рамках торговой части фестиваля 40 российских регионов представят гостям свои традиционные лакомства: десерты, меды, варенья, мороженное, ягоды и фрукты. Кроме того, посетители фестиваля смогут приобрести рассаду и семена, комнатные растения, а также подарки с цветочным орнаментом.

Фестиваль продлится до 9 сентября и станет частью празднования Дня города, который отметят в Москве 8 и 9 сентября.


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Теги: 
фестивали  Цветочный джем 

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