Общество 23.05.2018, 09:43 Фильмы с участием Абдулова бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино»

23 мая. Mossovetinfo.ru – Фильмы с участием Александра Абдулова бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино» с 29 мая по 2 июня. Показы приурочены к 65-летию со дня рождения актера (29 мая...

Общество 23.05.2018, 09:10 До 25 градусов тепла ожидается 23 мая в Москве

23 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 23 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице сос...