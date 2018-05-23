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Общество
23.05.2018, 09:43
Фильмы с участием Абдулова бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино»
23 мая. Mossovetinfo.ru – Фильмы с участием Александра Абдулова бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино» с 29 мая по 2 июня. Показы приурочены к 65-летию со дня рождения актера (29 мая...
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Общество
23.05.2018, 09:10
До 25 градусов тепла ожидается 23 мая в Москве
23 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 23 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице сос...
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Общество
23.05.2018, 08:23
Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне
23 мая. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне. Москвичи смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику, а также получить консультации врачей. ...