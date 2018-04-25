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Общество     25.04.2018 09:02

Фильмы с участием Юрия Яковлева бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино»

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Теги:  кино  фильмы 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Фильмы с участием актера Юрия Яковлева бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино» с 25 по 27 апреля. Об этом сообщается на сайте сети.

Показы приурочены к 90-летию со дня рождения актера. Для того, чтобы попасть на сеанс, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Москино».

Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах.


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Теги: 
кино  фильмы 

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