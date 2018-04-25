25 апреля. Mossovetinfo.ru – Фильмы с участием актера Юрия Яковлева бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино» с 25 по 27 апреля. Об этом сообщается на сайте сети.



Показы приурочены к 90-летию со дня рождения актера. Для того, чтобы попасть на сеанс, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Москино».



Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах.