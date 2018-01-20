Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский

20 января, Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский в пятницу в Москве на встрече с муниципальными депутатами, выдвинутыми партией, сказал, что недопустимо низкий уровень финансов, который остается сейчас в распоряжении МСУ, показывает уровень недоверия власти к гражданам и превращает местное самоуправление в фикцию, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



«В нашей столице только 0,3 процента бюджета уводит на муниципальный уровень. Подобное нельзя встретить ни в одной современной, да и не современной стране. Это показывает уровень недоверия власти к гражданам», - сказал Явлинский.



«В целом по стране эта доля составляет около 6 процентов. Это значит, что местное самоуправление, о котором так часто говорят, в значительной мере сегодня превращено в фикцию», - сказал кандидат в президенты на встрече с муниципальными депутатами, на которой обсуждались проблемы Москвы.



По мнению Явлинского, необходимо провести налоговую реформу, обеспечив нормальное финансирование местного самоуправления, чтобы местное самоуправление могло решать насущные проблемы граждан, повышать качество жизни людей.



Вопрос о процедуре распределения и расходования денег и «насколько этот вопрос будет прозрачным», Явлинский считает приоритетным.

«Люди платят налоги, а кто-то по очень закрытой и не понятной процедуре эти деньги расходует. Это должны делать граждане через своих представителей и только такой метод позволит улучшить качество жизни, причем не качество жизни вообще, а повседневной жизни», - сказал Явлинский, подводя дискуссию, на которой муниципальные депутаты разных районов Москвы рассказали о проблемах и ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться.



На встрече также выступила председатель партии Эмилия Слабунова.