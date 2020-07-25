25 июля. Mossovetinfo.ru – Футболисты петербургского «Зенита» сломали Кубок России во время празднования победы в турнире.



Кубок был поврежден во время празднования в центре поля стадиона в Екатеринбурге. Футболист не смогли удержать трофей, в результате чего разбилась крышка Кубка.



«Зенит» в воскресенье обыграл в финале Кубка России подмосковные «Химки».