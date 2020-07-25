 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     25.07.2020 19:52

Футболисты «Зенита» сломали Кубок России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Кубок России  спорт 

25 июля. Mossovetinfo.ru – Футболисты петербургского «Зенита» сломали Кубок России во время празднования победы в турнире.

Кубок был поврежден во время празднования в центре поля стадиона в Екатеринбурге. Футболист не смогли удержать трофей, в результате чего разбилась крышка Кубка.

«Зенит» в воскресенье обыграл в финале Кубка России подмосковные «Химки».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Кубок России  спорт 

Возврат к списку

Лента новостей

19:52 Общество Футболисты «Зенита» сломали Кубок России

18:19 Город (Москва и область) В Москве действует уже 33 электробусных маршрута

11:54 Происшествия Полиция задержала в Москве еще 9 участников столкновений между армянами и азербайджанцами

11:31 Город (Москва и область) Год Нисанов: наши компании работают с партнерами вне зависимости от их национальности либо вероисповедания

10:34 Общество 40 лет без Высоцкого - 1980-2020

Актуальные материалы

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru