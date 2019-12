26 декабря. Mossovetinfo.ru - Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончаласьна 87-м году жизни.



Галина Борисовна Волчек. Биография



Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в еврейской семье. В 1955 году окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (курс А. М. Карева).



В 1956 году О. Н. Ефремов и молодые выпускники Школы-студии — Г. Волчек, Л. М. Толмачёва, Е. А. Евстигнеев, И. В. Кваша и О. П. Табаков организовали Студию молодых актёров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия «Современник».



С 1972 года — главный режиссер Театра «Современник», с 1989 года — его художественный руководитель.



Первая режиссерская работа — «Двое на качелях» У. Гибсона (1962) — имела успех. Этот спектакль более 30 лет был в репертуаре театра и пользовался неизменной любовью публики.



После постановки пьесы У. Гибсона несколько лет работала как режиссер вместе с О. Н. Ефремовым («Без креста!» по В. Ф. Тендрякову (1963), «Большевики» М. Ф. Шатрова (1967)). В 1966 году выпустила один из лучших спектаклей — «Обыкновенная история» по роману И. А. Гончарова. За этот спектакль 33-летняя режиссёр получила Государственную премию СССР. Спектакль «Три товарища» по Э. М. Ремарку, премьера которого состоялась в 1999 году, стал настоящим хитом современной российской сцены. Режиссёр более чем тридцати спектаклей. Среди них русская и мировая классика, произведения современных отечественных и зарубежных авторов.



Стала первым советским режиссёром, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР. В 1978 году в Хьюстоне, в театре «Аллей», поставила «Эшелон» М. М. Рощина. В 1990 году в Сиэтле в рамках культурной программы Игр доброй воли были показаны два спектакля Г. Волчек: «Три сестры» А. П. Чехова и «Крутой маршрут» по книге Е. С. Гинзбург.



Особое место в гастрольной истории «Современника» занимают гастроли в Нью-Йорке (1996—1997). Впервые после знаменитого тура Московского Художественного театра, который состоялся в 1924 году, русская труппа играла на Бродвее. «Три сестры» и «Вишнёвый сад» А. П. Чехова и «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург были приняты американским зрителем с огромным успехом. Бродвейские гастроли «Современника» были отмечены одной из самых престижных общенациональных наград США в области драматического театра — премией «Драма Деск», которая впервые за многолетнюю историю её существования была присуждена неамериканскому театру, к тому же абсолютным большинством голосов.



Параллельно с творческой деятельностью на театральных подмостках развивалась и её кинокарьера. Снялась во многих фильмах.

Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран.



Много занималась театральной педагогикой за рубежом. Среди последних приглашений — курс лекций и практических занятий, а также постановка спектакля в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета (New York University Tish School of the Arts).



В октябре 1995 года была включена в качестве кандидата в общефедеральный список избирательного объединения "Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом — Россия». Была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, была членом Комитета по культуре. В 1999 году покинула стены парламента. В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина.



Галина Волчек — одна из немногих женщин, которую приглашали в жюри Высшей лиги КВН, также была председателем жюри открытого российского кинофестиваля «Кинотавр-2005».Болела за московский футбольный клуб «Спартак»



Галина Волчек - герой Труда Российской Федерации (2017). Народная артистка СССР (1989). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).



Биография подготовлена по материалам открытых источников.