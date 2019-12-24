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Общество     24.12.2019 12:47

Галина Волчек госпитализирована

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Теги:  Галина Волчек  театр  госпитализация 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием, требующем лечения в стационаре, сообщается на официальном сайте театра.

Сообщается, что состояние Волчек стабильное. В театре рассчитывают, что в ближайшее время Волчек пойдет на поправку и вернется к работе.

В тоже время в СМИ появились сообщения, что Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнения двусторонней пневмонии и находится в палате реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что врачи ввели Волчек в состояние медикаментозной комы.


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Теги: 
Галина Волчек  театр  госпитализация 

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