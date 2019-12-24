24 декабря. Mossovetinfo.ru – Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием, требующем лечения в стационаре, сообщается на официальном сайте театра.
Сообщается, что состояние Волчек стабильное. В театре рассчитывают, что в ближайшее время Волчек пойдет на поправку и вернется к работе.
В тоже время в СМИ появились сообщения, что Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнения двусторонней пневмонии и находится в палате реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что врачи ввели Волчек в состояние медикаментозной комы.
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