24 декабря. Mossovetinfo.ru – Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием, требующем лечения в стационаре, сообщается на официальном сайте театра.



Сообщается, что состояние Волчек стабильное. В театре рассчитывают, что в ближайшее время Волчек пойдет на поправку и вернется к работе.



В тоже время в СМИ появились сообщения, что Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнения двусторонней пневмонии и находится в палате реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что врачи ввели Волчек в состояние медикаментозной комы.