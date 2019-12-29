29 декабря. Mossovetinfo.ru – Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Борисовну Волчек, скончавшуюся на 87-м году жизни 26 декабря в одной из московских больниц, похоронили на Новодевичьем кладбище.



Перед похоронами в театре «Современник» прошла гражданская панихида. Попрощаться с Волчек пришли сотни людей, в том числе ее друзья и коллеги директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова, сын и внук основателя «Современника» Олега Ефремова артисты Михаил и Никита Ефремовы, актеры Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Леонид Ярмольник, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, кинодраматург Александр Адабашьян, кинорежиссер Карен Шахназаров, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, певец Филипп Киркоров и многие другие.



Проводить Волчек в последний путь на Новодевичье кладбище приехали вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.



Галина Волчек была похоронена рядом с могилой художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Также неподалеку находятся могилы известных артистов Леонида Броневого и Олега Табакова.