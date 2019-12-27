27 декабря. Mossovetinfo.ru – Народную артистку СССР художественного руководителя театра «Современник» Галину Борисовну Волчек, которая скончалась 26 декабря в больнице в Москве, похоронят на Новодевичьем кладбище сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московской мэрии.



Сообщается, что Волчек похоронят рядом с могилой художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Также неподалеку находятся могилы известных артистов Леонида Броневого и Олега Табакова.



Похороны Волчек состоятся 29 декабря, церемония прощания и гражданская панихида пройдут в театре «Современник».