31 мая. Mossovetinfo.ru – Список зон отдыха, которые на данный момент готовы к летнему сезону в Москве.



Зоны отдыха с купанием:



- Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро (ЗелАО);

- Белое озеро (ВАО);

- Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО);

- Пляж «Левобережный» (САО);

- Тропарево (ЮЗАО) принята как зона отдыха без купания



Зоны отдыха без купания:



- Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО);

- пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (ЗелАО);

- Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО);

- Воробьевы горы, Мазиловский пруд (ЗАО);

- Ангарские пруды, Парк «Дружба», Головинские пруды, Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (САО);

- Калитниковский пруд, Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриаршие пруды, Новодевичьи пруды, Красногвардейские пруды, Крымская набережная реки Москвы, Новоспасский пруд (ЦАО);

- Борисовские пруды (ЮАО);

- Лианозовский пруд (СВАО);

- Садовый пруд, Парк «Северное Тушино» (СЗАО);

- зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).