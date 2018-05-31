31 мая. Mossovetinfo.ru – Список зон отдыха, которые на данный момент готовы к летнему сезону в Москве.
Зоны отдыха с купанием:
- Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро (ЗелАО);
- Белое озеро (ВАО);
- Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО);
- Пляж «Левобережный» (САО);
- Тропарево (ЮЗАО) принята как зона отдыха без купания
Зоны отдыха без купания:
- Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО);
- пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (ЗелАО);
- Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО);
- Воробьевы горы, Мазиловский пруд (ЗАО);
- Ангарские пруды, Парк «Дружба», Головинские пруды, Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (САО);
- Калитниковский пруд, Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриаршие пруды, Новодевичьи пруды, Красногвардейские пруды, Крымская набережная реки Москвы, Новоспасский пруд (ЦАО);
- Борисовские пруды (ЮАО);
- Лианозовский пруд (СВАО);
- Садовый пруд, Парк «Северное Тушино» (СЗАО);
- зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).
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