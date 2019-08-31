31 августа. Mossovetinfo.ru – C 4 сентября прививку от гриппа в Москве можно бесплатно сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.



Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа



Парки:



— Измайловский парк (вход со стороны станции МЦК Соколиная Гора);



— Измайловский парк (вход со стороны станции метро «Партизанская»);



— зона отдыха «Мещерское»;



— парк Победы на Поклонной горе;



— музей-заповедник «Коломенское»;



— музей-заповедник «Царицыно»;



— ландшафтный парк «Митино»;



— сквер по Олонецкому проезду;



— ВДНХ;



— парк «Ходынское поле»;



— Лианозовский парк;



— парк Дворца пионеров;



— ландшафтный заказник «Теплый Стан»;



— парк искусств «Музеон»;



— Братеевский каскадный парк;



— Гончаровский парк;



— Перовский парк;



— парк «Братеевская пойма»;



— парк «Кузьминки»;



— парк «Надежда»;



— Школьный сквер;



— парк «Северное Тушино»;



— парк «50 лет Октября»;



— Лефортовский парк;



— парк «Печатники»;



— парк «Садовники»;



— парк «Фили»;



— сквер у храма Живоначальной Троицы.



Центры госуслуг «Мои документы»:



— флагманский офис «Мои документы» ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»);



— флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (ТРЦ«Спектр»)



Станции:



— «Павелецкая» (кольцевая);



— «Курская» (кольцевая);



— «Белорусская» (кольцевая);



— «Киевская» (кольцевая);



— «Верхние Лихоборы»;



— «Алтуфьево»;



— «Семеновская»;



— «Новогиреево»;



— «Щелковская»;



— «Люблино»;



— «Пражская»;



— «Кантемировская»;



— «Красногвардейская»;



— «Новые Черемушки»;



— «Юго-Западная» (возле двух входов на станцию);



— «Молодежная»;



— «Планерная»;



— «Петровско-Разумовская»;



— «ВДНХ»;



— «Бауманская»;



— «Перово»;



— «Братиславская»;



— «Улица Академика Янгеля»;



— «Царицыно»;



— «Домодедовская»;



— «Митино»;



— «Тверская»;



— «Речной вокзал» (северный и южный входы);



— «ЦСКА»;



— Бульвар Рокоссовского (МЦК);



— Площадь Гагарина (МЦК);



— Владыкино (МЦК);



— станция Крюково.