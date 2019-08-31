31 августа. Mossovetinfo.ru – C 4 сентября прививку от гриппа в Москве можно бесплатно сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.
Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
Парки:
— Измайловский парк (вход со стороны станции МЦК Соколиная Гора);
— Измайловский парк (вход со стороны станции метро «Партизанская»);
— зона отдыха «Мещерское»;
— парк Победы на Поклонной горе;
— музей-заповедник «Коломенское»;
— музей-заповедник «Царицыно»;
— ландшафтный парк «Митино»;
— сквер по Олонецкому проезду;
— ВДНХ;
— парк «Ходынское поле»;
— Лианозовский парк;
— парк Дворца пионеров;
— ландшафтный заказник «Теплый Стан»;
— парк искусств «Музеон»;
— Братеевский каскадный парк;
— Гончаровский парк;
— Перовский парк;
— парк «Братеевская пойма»;
— парк «Кузьминки»;
— парк «Надежда»;
— Школьный сквер;
— парк «Северное Тушино»;
— парк «50 лет Октября»;
— Лефортовский парк;
— парк «Печатники»;
— парк «Садовники»;
— парк «Фили»;
— сквер у храма Живоначальной Троицы.
Центры госуслуг «Мои документы»:
— флагманский офис «Мои документы» ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»);
— флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (ТРЦ«Спектр»)
Станции:
— «Павелецкая» (кольцевая);
— «Курская» (кольцевая);
— «Белорусская» (кольцевая);
— «Киевская» (кольцевая);
— «Верхние Лихоборы»;
— «Алтуфьево»;
— «Семеновская»;
— «Новогиреево»;
— «Щелковская»;
— «Люблино»;
— «Пражская»;
— «Кантемировская»;
— «Красногвардейская»;
— «Новые Черемушки»;
— «Юго-Западная» (возле двух входов на станцию);
— «Молодежная»;
— «Планерная»;
— «Петровско-Разумовская»;
— «ВДНХ»;
— «Бауманская»;
— «Перово»;
— «Братиславская»;
— «Улица Академика Янгеля»;
— «Царицыно»;
— «Домодедовская»;
— «Митино»;
— «Тверская»;
— «Речной вокзал» (северный и южный входы);
— «ЦСКА»;
— Бульвар Рокоссовского (МЦК);
— Площадь Гагарина (МЦК);
— Владыкино (МЦК);
— станция Крюково.
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
10:26 Общество Бесплатная вакцинация от гриппа начнется в Москве 4 сентября
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября
08:27 Город (Москва и область) В московских аэропортах утром 31 августа задержано или отменено почти 130 рейсов
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября
08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада
08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ