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Общество     31.08.2019 10:32

Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

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Теги:  вакцинация  грипп  здравоохранение  медицина 

31 августа. Mossovetinfo.ru – C 4 сентября прививку от гриппа в Москве можно бесплатно сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации.

Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

Парки:

— Измайловский парк (вход со стороны станции МЦК Соколиная Гора);

— Измайловский парк (вход со стороны станции метро «Партизанская»);

— зона отдыха «Мещерское»;

— парк Победы на Поклонной горе;

— музей-заповедник «Коломенское»;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— ландшафтный парк «Митино»;

— сквер по Олонецкому проезду;

— ВДНХ;

— парк «Ходынское поле»;

— Лианозовский парк;

— парк Дворца пионеров;

— ландшафтный заказник «Теплый Стан»;

— парк искусств «Музеон»;

— Братеевский каскадный парк;

— Гончаровский парк;

— Перовский парк;

— парк «Братеевская пойма»;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Надежда»;

— Школьный сквер;

— парк «Северное Тушино»;

— парк «50 лет Октября»;

— Лефортовский парк;

— парк «Печатники»;

— парк «Садовники»;

— парк «Фили»;

— сквер у храма Живоначальной Троицы.

Центры госуслуг «Мои документы»:

— флагманский офис «Мои документы» ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»);

— флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (ТРЦ«Спектр»)

Станции:

— «Павелецкая» (кольцевая);

— «Курская» (кольцевая);

— «Белорусская» (кольцевая);

— «Киевская» (кольцевая);

— «Верхние Лихоборы»;

— «Алтуфьево»;

— «Семеновская»;

— «Новогиреево»;

— «Щелковская»;

— «Люблино»;

— «Пражская»;

— «Кантемировская»;

— «Красногвардейская»;

— «Новые Черемушки»;

— «Юго-Западная» (возле двух входов на станцию);

— «Молодежная»;

— «Планерная»;

— «Петровско-Разумовская»;

— «ВДНХ»;

— «Бауманская»;

— «Перово»;

— «Братиславская»;

— «Улица Академика Янгеля»;

— «Царицыно»;

— «Домодедовская»;

— «Митино»;

— «Тверская»;

— «Речной вокзал» (северный и южный входы);

— «ЦСКА»;

— Бульвар Рокоссовского (МЦК);

— Площадь Гагарина (МЦК);

— Владыкино (МЦК);

— станция Крюково.


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Карта места

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Теги: 
вакцинация  грипп  здравоохранение  медицина 

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