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Общество     20.06.2021 15:23

Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни

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Теги:  Анатолий Лысенко  ОРТ 

20 июня. Mossovetinfo.ru - Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

Лысенко - Генеральный директор АНО «Общественное телевидение России» с 18 июля 2012 года.

С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения СССР. С 14 апреля 1987 года руководил программой «Взгляд».

С 13 ноября 1996 по 1 апреля 2000 года — председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Правительства Москвы. В этом качестве принимал участие в создании телеканала «ТВ Центр», с 1997 по 2000 год — член совета директоров ОАО «ТВ Центр».

С 18 октября 2002 года — Президент Международной академии телевидения и радио.

Дочь Анатолия Лысенеко — Лысенко, Марьяна Анатольевна (род. 1970), главный врач ГКБ № 52, доктор медицинских наук, Герой Труда Российской Федерации.

ИА МОССОВЕТ и главный редактор Юрий Загребной выражают соболезнование родным, близким, коллегам А.Лысенко.

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Теги: 
Анатолий Лысенко  ОРТ 

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