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Общество     01.03.2022 21:03

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

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Теги:  Эхо Москвы  Генпрокуратура  Роскомнадзор  экстремизм 

1 марта. Mossovetinfo.ru - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Роскомнадзор в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР внесены требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы».

Также Генпрокуратура сообщает, что размещаемая радиостанцией «Эхо Москвы» информация содержит призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Генпрокуратура в адрес Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направила представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

Подробнее данное сообщение смотрите на сайте Генпрокуратуры.

Обновлено: Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в 21:05 в своем аккаунте в Telegram сообщил: "Эхо Москвы отключено от эфира"

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Теги: 
Эхо Москвы  Генпрокуратура  Роскомнадзор  экстремизм 

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