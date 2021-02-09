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Общество     09.02.2021 13:49

Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве 12-14 февраля

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Теги:  метель  снегопад  Гидрометцентр  предупреждение 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, который ожидается в Москве 12 – 14 февраля, предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидромтецентра.

По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается продолжительный снегопад, мокрый снег с дождем, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Кроме того, ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Ожидается метель, образование снежных заносов на дорогах. Сообщается, что высота снежного покрова за двое суток может вырасти на 25-40 сантиметров.

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Карта места

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Теги: 
метель  снегопад  Гидрометцентр  предупреждение 

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