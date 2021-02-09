Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве 12-14 февраля

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, который ожидается в Москве 12 – 14 февраля, предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидромтецентра.



По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается продолжительный снегопад, мокрый снег с дождем, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.



Кроме того, ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Ожидается метель, образование снежных заносов на дорогах. Сообщается, что высота снежного покрова за двое суток может вырасти на 25-40 сантиметров.