20 февраля. Mossovetinfo.ru – На Европейской части России, в том числе и в Московском регионе прогнозируется ранняя весна, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, о скором наступлении весны свидетельствуют небольшая высота снежного покрова, состояние почвы и начало ледохода на реках.



По прогнозам синоптиков, температура в марте в Москве ожидается около или выше нормы. Глубина промерзания почвы очень небольшая лед на реках либо очень тонкий, либо его вообще нет, поэтому ледоход начнется намного раньше обычного, а из-за того, что льда на реках мало, сильного паводка не ожидается.



При этом, Вильфанд отметил, что март в Москве все же зимний месяц, поэтому очень высоких температур при которых можно будет снять куртки и плащи ожидать не стоит. При средних температурах выше нормы, в марте в Москве вполне возможны кратковременные похолодания и даже снегопады.