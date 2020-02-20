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Общество     20.02.2020 16:31

Гидрометцентр прогнозирует в Москве раннюю весну

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Теги:  Гидрометцентр  прогноз  весна 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – На Европейской части России, в том числе и в Московском регионе прогнозируется ранняя весна, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, о скором наступлении весны свидетельствуют небольшая высота снежного покрова, состояние почвы и начало ледохода на реках.

По прогнозам синоптиков, температура в марте в Москве ожидается около или выше нормы. Глубина промерзания почвы очень небольшая лед на реках либо очень тонкий, либо его вообще нет, поэтому ледоход начнется намного раньше обычного, а из-за того, что льда на реках мало, сильного паводка не ожидается.

При этом, Вильфанд отметил, что март в Москве все же зимний месяц, поэтому очень высоких температур при которых можно будет снять куртки и плащи ожидать не стоит. При средних температурах выше нормы, в марте в Москве вполне возможны кратковременные похолодания и даже снегопады.


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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  прогноз  весна 

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