Другие материалы
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Общество
25.05.2018, 12:49
Глава комитета ТПП РФ Широков будет выдвинут в мэры Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков сообщил ИА «Моссовет», что будет участвовать в выборах мэра Москвы. По его...
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Общество
25.05.2018, 10:59
«Зеленые» выдвинут Закондырина кандидатом в мэры Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин будет выдвинут как единый «зеленый кандидат» от экологической общественности на выборах мэра Москвы в сентябре 2...
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Общество
25.05.2018, 09:53
В Москве 25 мая ожидается до 20 градусов тепла
25 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в пятницу, 25 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +18…+20°, по области +16…+21...