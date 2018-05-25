25 мая. Mossovetinfo.ru – Глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков сообщил ИА «Моссовет», что будет участвовать в выборах мэра Москвы. По его словам, его планирует выдвинуть в середине июня российская партия пенсионеров за социальную справедливость.



«После предварительных консультаций и внутренних дискуссий, с учетом установленных критериев к кандидатам уже можно говорить, что в середине июня, после официального старта выборов мэра Москвы городская организация партии будет выдвигать меня на пост мэра Москвы», — сказал Широков.



Андрей Широков избирался и работал депутатом Мосгордумы второго созыва, более 15 лет работал в системе городского хозяйства Москвы на руководящих должностях.



Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.