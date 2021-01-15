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Общество     15.01.2021 11:15

Глава Роспотребнадзора прокомментировала возможность внедрения «иммунных паспортов»

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  иммунные паспорта 

15 января. Mossovetinfo.ru – Вопрос введения «иммунных паспортов» является предметом обсуждений и дискуссий, заявила в ходе Гайдаровского форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, мир в целом меняется в сторону, когда «все про всех знают», и в этом смысле мир движется к введению иммунных паспортов.

«Вопрос формы, вопрос ... совершенной недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин, какого-либо препарата - это предмет сегодняшних обсуждений и дискуссий», - приводит слова Поповой РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что для выезда за границу у россиян есть заграничные паспорта, однако можно обсуждать условия их оформления в условиях пандемии.

Попова также отметила, что надо быть готовым к дискуссии о введении иммунных паспортов на международном уровне, ВОЗ дает площадку для дискуссий на эту тему.

Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш сообщил, что Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  иммунные паспорта 

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