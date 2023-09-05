Глава ЦИК подписала соглашение о сотрудничестве с обществом Знание

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с российским обществом Знание, сообщил журналистам генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль на пресс-конференции.



Он подчеркнул, что в условиях информационной войны против России единственный способ противостоять лжи вокруг разных институтов - это владеть достоверной информацией.



"Знание - это лучшее противоядие", - сказал Древаль.



Достоверная информация, знания, просвещение позволяют лучше понять институты (общественные, электоральные, государственные - ред.) законы, которые их регулируют, а значит помочь лучше определить фейки, дезинформацию, манипуляции, которые существуют о выборах, - сказал Древаль.



В рамках соглашения будут проведены просветительские марафоны и выпущены фильмы.