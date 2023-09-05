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20.09.2023, 13:16
Глава ЦИК подписала соглашение о сотрудничестве с обществом Знание
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подписала соглашени...
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Общество
15.09.2023, 09:04
Володин проводит опрос по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале ...
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Общество
05.09.2023, 16:08
Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу» о проведении в РФ новой мобилизации
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком расп...