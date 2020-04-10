15 апреля. Mossovetinfo.ru – Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook сообщил, что вылечился от коронавируса.



«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - написал Проценко.



О том, что Проценко заразился коронавирусом стало известно 31 марта. Проценко изолировался в своем кабинете и продолжал руководить клиникой в дистанционном режиме.