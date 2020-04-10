Другие материалы
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Общество
15.04.2020, 08:31
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook сообщил, что вылечился от коронавируса. «Два отрицательных анализа. Из...
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Общество
11.04.2020, 15:46
Парад в честь Дня Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже - Песков
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад в честь 75-летия Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков з...
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Общество
10.04.2020, 21:08
В Москве увеличили выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в Москве существенно увеличены. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Но...