13 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное строительству хордовых магистралей.



Участникам голосования предстоит ответить на пять вопросов. Первый вопрос касается отношения москвичей к проекту строительства хордовых магистралей. Второй вопрос касается того, каким видом транспорта чаще всего пользуются участники опроса.



Третий вопрос касается того, планируют ли участники опроса пользоваться хордовыми магистралями с помощью личного автомобиля, такси или общественного транспорта. В четвертом вопросе москвичам предлагают высказать мнение о том, как повлияет появление хордовых магистралей на транспортную ситуацию в Москве. Наконец, пятый вопрос касается того, как часто участники опроса бывают в районах прохождения хордовых магистралей.



Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада, свяжут окраинные районы города, а также должны будут разгрузить МКАД, ТТК и вылетные магистрали и улучшить транспортную ситуацию в городе. Кроме того, появление хордовых магистралей сократит пробег автомобилей, что позволит сократить количество выбросов и улучшить экологическую ситуацию в городе.