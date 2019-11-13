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Общество     13.11.2019 12:00

Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»

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Теги:  хорды  дороги  голосования  строительство 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное строительству хордовых магистралей.

Участникам голосования предстоит ответить на пять вопросов. Первый вопрос касается отношения москвичей к проекту строительства хордовых магистралей. Второй вопрос касается того, каким видом транспорта чаще всего пользуются участники опроса.

Третий вопрос касается того, планируют ли участники опроса пользоваться хордовыми магистралями с помощью личного автомобиля, такси или общественного транспорта. В четвертом вопросе москвичам предлагают высказать мнение о том, как повлияет появление хордовых магистралей на транспортную ситуацию в Москве. Наконец, пятый вопрос касается того, как часто участники опроса бывают в районах прохождения хордовых магистралей.

Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада, свяжут окраинные районы города, а также должны будут разгрузить МКАД, ТТК и вылетные магистрали и улучшить транспортную ситуацию в городе. Кроме того, появление хордовых магистралей сократит пробег автомобилей, что позволит сократить количество выбросов и улучшить экологическую ситуацию в городе.


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Карта места

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Теги: 
хорды  дороги  голосования  строительство 

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