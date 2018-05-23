23 мая. Mossovetinfo.ru – Голосовой помощник подскажет график отключения и включения горячей воды Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Для соединения с голосовым помощником необходимо позвонить по телефону единой справочной службы (7-495-777-77-77), выбрать первый пункт меню и назвать улицу и номер дома.



График отключения горячей воды также можно узнать с помощью информационного сервиса.