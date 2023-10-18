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Общество     24.10.2023 17:28

Госрегистрация электросамокатов и создание системы фиксации нарушений предусмотрены законопроектом внесенным в Госдуму СЗРП

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Теги:  самокаты  электросамокаты  Госдума  законопроект  Дмитрий Гусев  тротуары  скорость правила  ограничения  требования  Справедливая Россия 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями предусматривает пакет законопроектов по электросамокатам, внесенный в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду», сообщил в своем официальном telegram-каналe депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гусев.

«Такие меры позволят снизить количество происшествий и сделать города более безопасными как для пешеходов, так и для самих самокатчиков», - пояснил Гусев.
Согласно приведенной Гусевым статистики, по данным МВД в 2022 году в России было зарегистрировано 941 ДТП с участием водителей электросамокатов и прочих современных средств индивидуальной мобильности. Обратите внимание, что 2021 году таких аварий было 672, в 2020 году — 410, а в 2019-м — 142.

В июне 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч.

Также вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

При этом допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом:
— достижение 18-летнего возраста;
— наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;
— наличие застегнутого шлема;
— наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств при передвижении в темное время суток.

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Карта места

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Теги: 
самокаты  электросамокаты  Госдума  законопроект  Дмитрий Гусев  тротуары  скорость правила  ограничения  требования  Справедливая Россия 

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