Другие материалы
-
Общество
24.10.2023, 17:28
Госрегистрация электросамокатов и создание системы фиксации нарушений предусмотрены законопроектом внесенным в Госдуму СЗРП
24 октября — Mossovetinfo.ru — Госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителям...
-
Общество
23.10.2023, 10:00
В России намерены ввести единое время запрета на шум дома - «Известия»
23 октября — Mossovetinfo.ru — В Государственную думу намерены внести доработанный законопроект о тишине, который у...
-
Общество
18.10.2023, 16:46
Рособрнадзор отменил проведение ВПР по иностранным языкам в школах
18 октября — Mossovetinfo.ru — Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах больше прово...