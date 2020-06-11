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Общество
12.06.2020, 11:10
Град и сильный ветер в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение на 12 июня
12 июня. Mossovetinfo.ru - Дождь, гроза и сильный ветер ожидают в Москве в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает МЧС. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в с...
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Общество
12.06.2020, 11:01
Коронавирус. Статистика. Данные на 12 июня
12 июня. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода...
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Общество
11.06.2020, 13:40
Какой будет погода в Москве с 12 по 14 июня
11 июня. Mossovetinfo.ru – Похолодание и дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные с 12 по 14 июня в Москве ожидаются дожди и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос». В пятницу, 12 ...