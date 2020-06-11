12 июня. Mossovetinfo.ru - Дождь, гроза и сильный ветер ожидают в Москве в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает МЧС. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.



Ранее сообщалось, что в субботу в Москве похолодает, а в воскресенье вновь выглянет солнце.