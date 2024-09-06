Градозащитники выступают против изменений в системе охраны объектов культурного наследия

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Общественное движение Архнадзор проект распоряжения правительства которым кардинальным образом предлагается изменить систему охраны объектов культурного наследия в результате чего, по мнению градозащитников повышается риск утраты объектов наследия, что прямо противоречит конституционным основам государства.



Проект распоряжения правительства, подготовлен Министерством экономического развития и направлен 6 сентября для согласования в Минстрой. «Из текста видно, что оба ведомства выступают лоббистами разрушения законодательства об охране наследия. Впрочем, о роли Минстроя нам известно давно; о роли Минэкономразвития мы узнали только что.

Десять дней спустя Архнадзор направил в адрес министра экономического развития Максима Решетникова свои возражения против проекта. Так же поступили некоторые градозащитные организации страны. Публикуем наше обращение для сведения читателей и самих чиновников. Движение лоббистских документов не должно оставаться кулуарным», сообщает пресс-служба Архнадзора.



ИА МОССОВЕТ публикует полный текст обращения к Министру экономического развития России.



«Министру экономического развития России

М.Г. Решетникову



Уважаемый Максим Геннадьевич,



Направляем Вам тезисы для Экспертного совета при Министерстве экономического развития РФ по предлагаемым изменениям в Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия…»



1. Предлагаемые изменения не соответствуют цели, указанной в «Пояснительной записке» к документу: введение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Реализация предлагаемого права высших должностных лиц субъектов РФ самостоятельно исключать объекты регионального и местного значения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия приведет к тому, что в хозяйственный оборот будут включаться здания и сооружения, уже не имеющие статуса объектов культурного наследия. Поручения президента РФ предписывают восстанавливать и включать в хозяйственный оборот именно объекты, обладающие этим статусом. Налицо подмена понятия.



2. Реализация предлагаемого права высших должностных лиц субъектов РФ самостоятельно исключать объекты регионального и местного значения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия приведет к значительному сокращению числа охраняемых государством объектов культурного наследия, что не предусмотрено ни Посланием президента РФ Федеральному собранию, ни данными в его развитие поручениями президента РФ.



3. Реализация предложения о возможности увеличения объемно-пространственных характеристик объектов культурного наследия и капитального строительства на них приведет на практике к искажению исторического облика данных объектов, а также прилегающих к ним комплексов исторической застройки, центров исторических городов. В настоящее время именно объекты культурного наследия и исторические центры служат основой развития индустрии внутреннего туризма, объектами туристического показа. Искажение их исторического облика приведет к снижению их туристической привлекательности, снижению спроса аудитории на данный туристический продукт. Результатом станет сокращение прямых и косвенных доходов от туристической деятельности, что повлечет экономический ущерб как для территорий расположения объектов культурного наследия, так и для предприятий и организаций туристической индустрии.



4. Реализация обоих предлагаемых изменений в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» будет иметь (и уже имеет) ярко выраженный негативный общественный резонанс, связанный с опасениями экспертов и общественных организаций за сохранность и сохранение исторического облика объектов культурного наследия. Этот негативный резонанс, несомненно, напрямую затронет и государственные организации, предлагающие либо поддерживающие подобные изменения.



5. Предлагаемые изменения кардинальным образом меняют систему охраны объектов культурного наследия, фактически направлены на перераспределение полномочий между уровнями государственной власти. Так, в существующей системе постановка объекта на государственную охрану может осуществляться органом охраны любого уровня, а снятие с охраны — только Правительством Российской Федерации и только по представлению федерального органа охраны, даже если речь идет о муниципальных памятниках. Таким образом подчеркивается важность и ценность каждого исторического объекта для страны в целом. Передача функции исключения памятников даже не на уровень Минкульта, а на уровень региона ослабит систему охраны наследия. В результате риск утраты объектов наследия только возрастет, что прямо противоречит конституционным основам государства.



Координационный совет Общественного движения «Архнадзор»».