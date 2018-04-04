4 апреля. Mossovetinfo.ru – График модульных каникул в школах на учебный год-2018/2019 может быть пересмотрен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые попадают в большей степени на каникулярные дни. Видимо, до конца не смогли сбалансировать», - сказал Собянин в эфире ТВЦ.



«Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента. Думаю, что мы найдем правильное решение, которое устроит родителей», - добавил мэр Москвы.



Ранее сообщалось, что что со следующего учебного года в московских школах, где по триместрам, осенние каникулы урежут с семи до пяти дней. Многие выступили против такого решения департамента образования.