28 апреля. Mossovetinfo.ru – График работы поликлиник в Москве изменится в майские праздники.



Взрослые поликлиники:



29 апреля, 2, 6 мая - с 9:00 до 16:00 (по графику воскресного дежурства);

30 апреля и 5 мая - с 9:00 до 18:00 (по графику субботы);

1 и 9 мая – с 9:00 до 16:00 (по графику праздничного дежурства)

3, 4, 7 и 8 мая – с 8:00 до 20:00;



Детские поликлиники:



3, 4, 7 и 8 мая - с 8:00 до 20:00;

29 апреля, 2, 6 мая - c 9:00 до 15:00 (по графику воскресного дежурства)

30 апреля и 5 мая - с 9:00 до 15:00 (по графику субботы)

1 и 9 мая - с 9:00 до 15:00 (по графику праздничного дежурства)



Травматологические отделения - с 8:00 до 22:00

Молочно-раздаточные пункты - с 06:30 до 12:00.



Россияне будут отдыхать 29-30 апреля, 1-2 мая, а также 9 мая.