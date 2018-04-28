28 апреля. Mossovetinfo.ru – График работы поликлиник в Москве изменится в майские праздники.
Взрослые поликлиники:
29 апреля, 2, 6 мая - с 9:00 до 16:00 (по графику воскресного дежурства);
30 апреля и 5 мая - с 9:00 до 18:00 (по графику субботы);
1 и 9 мая – с 9:00 до 16:00 (по графику праздничного дежурства)
3, 4, 7 и 8 мая – с 8:00 до 20:00;
Детские поликлиники:
3, 4, 7 и 8 мая - с 8:00 до 20:00;
29 апреля, 2, 6 мая - c 9:00 до 15:00 (по графику воскресного дежурства)
30 апреля и 5 мая - с 9:00 до 15:00 (по графику субботы)
1 и 9 мая - с 9:00 до 15:00 (по графику праздничного дежурства)
Травматологические отделения - с 8:00 до 22:00
Молочно-раздаточные пункты - с 06:30 до 12:00.
Россияне будут отдыхать 29-30 апреля, 1-2 мая, а также 9 мая.
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