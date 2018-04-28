28 апреля. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои Документы» не будут работать в майские праздники только два дня – 1 мая и 9 мая.



С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, и флагманский офис – с 10.00 до 22:00.



Россияне в майские праздники будут отдыхать 29-30 апредя, 1-2 мая, а также 9 мая.