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Общество     28.04.2018 15:30

График работы центров «Мои Документы» в майские праздники

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Теги:  Мои документы  праздники  МФЦ 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои Документы» не будут работать в майские праздники только два дня – 1 мая и 9 мая.

С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, и флагманский офис – с 10.00 до 22:00.

Россияне в майские праздники будут отдыхать 29-30 апредя, 1-2 мая, а также 9 мая.


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Теги: 
Мои документы  праздники  МФЦ 

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