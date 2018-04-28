28 апреля. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои Документы» не будут работать в майские праздники только два дня – 1 мая и 9 мая.
С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, и флагманский офис – с 10.00 до 22:00.
Россияне в майские праздники будут отдыхать 29-30 апредя, 1-2 мая, а также 9 мая.
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве
15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники
13:37 Город (Москва и область) Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО
10:02 Город (Москва и область) Часть платформы станции метро «Багратионовская» открылась для поездок из центра
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве
15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники
07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками
17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету
16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы