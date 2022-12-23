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Общество     23.12.2022 19:25

Грант размером почти 70 млрд рублей выделен фонду «Круг добра» - Правительство России

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Теги:  Круг добра  грант 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Правительство России выделит фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей, сообщил во вступительном слове на заседании Правительства Михаил Мишустин.

«Правительство выделит фонду грант размером почти 70 млрд рублей. За счёт этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости и за пределами Российской Федерации, а также нужными им лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации», - сказал Мишустин.

Глава правительства также сообщил, что «на заседании Совета по национальным проектам Президент подчеркнул, что надо развивать и усиливать направления работы фонда «Круг добра». Он существует меньше двух лет, но и за этот небольшой период времени его помощь получили почти 5 тысяч ребят с очень сложными диагнозами, при которых требуется дорогостоящее лечение».

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Теги: 
Круг добра  грант 

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