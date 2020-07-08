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Общество     08.07.2020 08:40

Гроза, град и сильный ветер: погода в Москве на 8 июля

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Теги:  погода  прогноз погоды  МЧС  предупреждение 

8 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в среду, 8 июля.

По прогнозам синоптиков, с 10:00 до 21:00 в среду в Москве ожидается пасмурная погода, дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Напоминается, что при грозе нельзя находится возле водоемов. Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.

Водителям рекомендуется не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями, а по возможности вообще отказаться от поездок.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  МЧС  предупреждение 

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