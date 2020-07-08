8 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в среду, 8 июля.
По прогнозам синоптиков, с 10:00 до 21:00 в среду в Москве ожидается пасмурная погода, дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Напоминается, что при грозе нельзя находится возле водоемов. Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.
Водителям рекомендуется не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями, а по возможности вообще отказаться от поездок.
09:10 Город (Москва и область) Еще шесть московских больниц вернулись к плановому приему пациентов
08:40 Общество Гроза, град и сильный ветер: погода в Москве на 8 июля
08:18 Город (Москва и область) Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала
21:49 Общество Суд арестовал на два месяца Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене
16:19 Город (Москва и область) Проспект Генерала Дорохова построят до конца 2020 года
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн