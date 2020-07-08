8 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в среду, 8 июля.



По прогнозам синоптиков, с 10:00 до 21:00 в среду в Москве ожидается пасмурная погода, дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.



Напоминается, что при грозе нельзя находится возле водоемов. Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.



Водителям рекомендуется не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями, а по возможности вообще отказаться от поездок.