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Общество     26.06.2021 10:45

Гроза и град ожидаются в Москве 26 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

26 июня. Mossovetinfo.ru – D Москве во второй половине дня в субботу, 26 июня, ожидаются дождь, гроза и град ожидаются Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу может быть побит суточный рекорд для 26 июня – в 2010 году в этот день было 33,6 градуса выше нуля. 

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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