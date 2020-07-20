20 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве до конца дня понедельника, 20 июля.



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.



Москвичам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, а если поездки избежать невозможно, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также рекомендуется не парковать автомобиль под деревьями.



Гражданам рекомендовано пережидать непогоду в капитальных строениях, находясь на улице обохдить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.