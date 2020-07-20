20 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве до конца дня понедельника, 20 июля.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Москвичам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, а если поездки избежать невозможно, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также рекомендуется не парковать автомобиль под деревьями.
Гражданам рекомендовано пережидать непогоду в капитальных строениях, находясь на улице обохдить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.
12:38 Общество Гроза и ветер ожидаются в Москве до конца дня 20 июля
11:33 Город (Москва и область) В Москве создадут 18 особо охраняемых природных территорий
11:06 В России Около 30% россиян намерены забрать вклады из банков при снижении ставок
10:03 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве идет переселение 148 домов
09:49 Происшествия Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы, один человек погиб
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено